Hitzlsperger reicht Rücktritt ein

SID 14.08.2026 • 12:39 Uhr Thomas Hitzlsperger ist aus dem Vorstand des dänischen Zweitligisten Aalborg BK zurückgetreten. Fast dreieinhalb Jahre war der 44-Jährige beim dänischen Klubs.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ist aus dem Vorstand des dänischen Zweitligisten Aalborg BK zurückgetreten. Wie der Verein am Freitagmorgen mitteilte, scheidet der 44 Jahre alte Hitzlsperger nach fast dreieinhalb Jahren aus seiner Rolle bei dem viermaligen Meister aus.

Der Vorstandsvorsitzende Jesper Brochner Thing dankte Hitzlsperger in einer Mitteilung für seine Arbeit. 2023 war Hitzlsperger mit seiner Firma Sports Strategy Excellence 22 bei Aalborg eingestiegen und hatte rund 20 Prozent der Anteile für umgerechnet rund zwei Millionen Euro gekauft.

Hitzlsperger sitzt noch im Aufsichtsrat bei Hellas Verona

Aalborg ist dreimaliger dänischer Pokalsieger, zum Ende der Saison 2024/2025 stieg der Klub aus der Superliga ab. Nachfolger von Hitzlsperger wird der Däne Peter Sand, der zuletzt als Sportdirektor für den FC Midtjylland tätig gewesen war. Er ist Zwillingsbruder des früheren Nationalspielers Ebbe Sand, der als Stürmer zwischen 1999 und 2006 für Schalke 04 in der Bundesliga gespielt hatte.