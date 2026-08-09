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Horror-Szene um Woltemade-Kollege

„Horror-Foul“ an Woltemade-Kollege

Bei einem Testspiel wird Newcastle-Profi Anthony Elanga so böse gefoult, dass er mit einer Trage vom Platz muss. Eine genaue Diagnose steht noch aus.
Nach einem harten Foul gibt es sofort Rot
Nach einem harten Foul gibt es sofort Rot
© IMAGO/NurPhoto
Daniel Höhn
Bei einem Testspiel wird Newcastle-Profi Anthony Elanga so böse gefoult, dass er mit einer Trage vom Platz muss. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Das Testspiel zwischen dem FC Valencia und Newcastle United ist von einem harten Foul überschattet worden. Anthony Elanga, der Flügelspieler des Premier-League-Klubs, wurde von Valencias Kapitän Jose Luis Gaya mit gestrecktem Bein und offener Sohle empfindlich getroffen.

Englische Medien berichteten von einem „Horror-Foul“ an dem Teamkollegen des deutschen Nationalspielers Nick Woltemade. Newcastle selbst sprach in einem Beitrag auf Social Media von einem „entsetzlichen“ Tackle.

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Gaya bekam vom Schiedsrichter die Rote Karte. Die Szene fand genau vor den Trainerbänken statt, weshalb es zu einem Tumult zwischen Spielern und Trainern kam.

Elanga hat wohl Glück im Unglück

Davon bekam Elanga, der am Schienbein getroffen wurde, kaum noch etwas mit. Er krümmte sich vor Schmerzen. Nach langer Behandlungszeit am rechten Bein wurde er mit einer Trage vom Platz gebracht.

Immerhin konnte Elanga später eigenständig in die Kabine gehen. Eine offizielle Diagnose bei dem Schweden steht noch aus.

Trotz des Schocks gewann Newcastle das Testspiel nach einem 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Filip Ugrinić hatte die Spanier in der vierten Minute in Führung gebracht, ehe Gaya vom Platz flog (35.).

In der zweiten Halbzeit drehte ein Doppelpack von Yoane Wissa (52./76.) die Partie zugunsten der Engländer.

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