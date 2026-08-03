Jadon Sancho trainiert in der 10. Liga

Lars Hinzberg 03.08.2026 • 21:43 Uhr Mit einem ungewöhnlichen Trainingsbesuch sorgte Jadon Sancho in England für großes Aufsehen. Der Amateurklub sorgte später mit einer offiziellen Stellungnahme für Klarheit.

Zurück zu den Wurzeln für Jadon Sancho: Nach seinem ablösefreien Abgang von Manchester United in diesem Sommer hat sich der einstige BVB-Star jüngst beim englischen Zehntligisten Flixton FC fit gehalten.

Nicht nur für den 26-Jährigen war es ein ungewohntes Terrain. Sein Auftritt sorgte für ein derartiges öffentliches Interesse und für Spekulationen um einen möglichen Transfer, dass sich der Verein später sogar zu einem öffentlichen Statement genötigt sah.

Zehntligist bedankt sich bei Sancho

„In den letzten Tagen sind zahlreiche Beiträge und Kommentare zum Besuch von Jadon Sancho beim Flixton FC im Umlauf“, erläuterte der Verein in einer Pressemitteilung. „Um das klarzustellen: Jadon war nicht zum Probetraining beim Verein und es gab keine Transfergespräche.“ Der vereinslose Sancho habe das Gelände, das nur drei Meilen vom Trainingscampus von Manchester United entfernt ist, für eine private Einheit genutzt.

„Wir danken Jadon dafür, dass er sich den Flixton FC als Trainingsort ausgesucht hat, und wünschen ihm viel Erfolg für die nächste Etappe seiner Karriere, die zweifellos auf einem Niveau stattfinden wird, das weit über dem liegt, auf dem wir derzeit spielen. Unsere Türen werden ihm immer offen stehen“, machten die Verantwortlichen den Hintergrund seiner Anwesenheit nochmals deutlich.

Beim Klub aus der North West Counties League Division One North hinterließ er bei seinem Gastauftritt einen äußerst positiven Eindruck: „Während seines Besuchs zeigte sich Jadon durch und durch professionell, bescheiden und großzügig mit seiner Zeit. Nach Abschluss seiner Trainingseinheit traf er sich freudig mit jungen Fans, posierte für Fotos, gab Autogramme und hinterließ bei allen, die das Vergnügen hatten, ihn kennenzulernen, einen bleibenden Eindruck.“

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Sancho: BVB-Rückkehr wohl kein Thema

Nach fünf Jahren bei Manchester United endete das 85-Millionen-Missverständnis in diesem Sommer endgültig. Seit seinem Wechsel vom BVB 2021 kam er auf 83 Einsätze und 18 Torbeteiligungen für die Red Devils.

Leihweise lief er zwischendurch erneut für die Borussia, den FC Chelsea und zuletzt für Aston Villa auf. Mit letzterem Verein gewann er zwar im Sommer noch die Europa League im Finale gegen den SC Freiburg, spielte dabei aber eher eine Nebenrolle.