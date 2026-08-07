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Körperverletzung? WM-Star Ivan Toney muss vor Gericht

England-Star muss vor Gericht

Ivan Toney muss sich vor Gericht verantworten. Gegen den WM-Teilnehmer liegt eine Anklage vor, es geht um einen Vorfall in einem Londoner Nachtclub.
Ivan Toney gehörte zu Tuchels WM-Kader
Ivan Toney gehörte zu Tuchels WM-Kader
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RICHARD PELHAM
SID
Ivan Toney muss sich vor Gericht verantworten. Gegen den WM-Teilnehmer liegt eine Anklage vor, es geht um einen Vorfall in einem Londoner Nachtclub.

Der englische Fußball-Nationalspieler Ivan Toney, der bei der Fußball-WM im Kader von England gestanden hatte, ist nach einem Vorfall in einem Londoner Nachtclub wegen Körperverletzung angeklagt worden.

Der Stürmer des saudi-arabischen Klubs Al-Ahli soll am 24. September vor dem Westminster Magistrates‘ Court erscheinen, wie die Metropolitan Police am Freitag mitteilte.

Bei der Anklage vom 31. Juli geht es um eine Auseinandersetzung, die sich am 6. Dezember vergangenen Jahres im Stadtteil Soho zugetragen haben soll. Wie die Sun berichtete, soll der 30-Jährige damals nach einem mutmaßlichen Kopfstoß festgenommen worden sein.

Anklage wegen Kopfstoß: Toney wehrt sich

Der WM-Teilnehmer weist die Vorwürfe zurück, erklärte sein Anwalt: „Ivan erkennt die Anklage an und obwohl er natürlich schockiert ist, freut er sich auf die Möglichkeit, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen.“

Für die englische Nationalmannschaft von Thomas Tuchel kam Toney, der 2023 wegen des Verstoßes gegen Wettregeln für acht Monate gesperrt worden war, bei der WM im Sommer nur als Joker im Halbfinale gegen Argentinien (1:2) und im Spiel um Platz drei gegen Frankreich (6:4) zum Einsatz.

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