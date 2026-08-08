SID 08.08.2026 • 16:16 Uhr Jorge Messi verstarb im Alter von 68 Jahren in Argentinien.

Fußball-Superstar Lionel Messi trauert um seinen Vater und Manager Jorge. Der Jugendverein des achtmaligen Weltfußballers kondolierte am Samstag: „Der Club Atlético Newell’s Old Boys verabschiedet sich mit Trauer und tiefem Schmerz von Jorge Messi.“ Zuvor hatten argentinische Medien übereinstimmend berichtet, der 68-Jährige sei am Freitagabend (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Rosario verstorben.

Lionel Messi, der stets um Privatsphäre bemüht ist, hatte zuletzt bezüglich des Gesundheitszustandes seines Vater Stillschweigen bewahrt. Während der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada hatte die schwere, im Detail nicht kommunizierte Erkrankung des Argentiniers für Aufsehen gesorgt, ein Sender im Land des dreimaligen Weltmeisters verkündete fälschlicherweise gar den Tod Jorge Messis.

Sohn Lionel (39) gehörte bei seiner sechsten WM-Teilnahme zu den prägenden Spielern des Turniers, nach seinem Hattrick in Argentiniens Auftaktspiel gegen Algerien weinte er auf dem Platz und löste damit Spekulationen aus. Später erklärte er, einige schwierige Tage lägen hinter ihm, sein Gefühlsausbruch habe nichts mit Sport zu tun.

Jorge Messi, geboren 1956, arbeitete zunächst in einer Stahlfabrik. Als er das große Talent seines dritten Sohnes Lionel erfasste, konzentrierte er sich auf die Förderung von dessen Karriere. Der kleingewachsene Lionel wechselte mit 13 Jahren in die Jugendabteilung des FC Barcelona, erhielt eine Hormontherapie, wurde mit 17 Jahren zum Profi und prägte die größte Ära des Klubs, zwischen 2009 und 2015 gewann Barca dreimal die Champions League. Messi gewann achtmal den Ballon d’Or und wurde mit Cristiano Ronaldo zum prägenden Spieler seiner Generation.

Jorge Messi, Vater von vier Kindern, verhandelte die großen Verträge seines Sohnes, so auch bei den Wechseln von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain (2021) und zwei Jahre später zu Inter Miami.