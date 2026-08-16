Medien: City nimmt Barca-Angebot für Rodri an

Der Wechsel des spanischen Fußball-Weltmeisters Rodri (30) von Manchester City zum FC Barcelona steht offenbar kurz bevor. Wie spanische und weitere internationale Medien übereinstimmend berichten, hat City ein Angebot der Katalanen in Höhe von 76,5 Millionen Euro angenommen. Die Summe soll sich aus einer festen Ablösesumme und möglichen Boni zusammensetzen. Der Vertrag des zum besten Spieler der WM gewählten Mittelfeldspielers beim englischen Vizemeister läuft bis 2027. Bei Barcelona würde er auf Trainer Hansi Flick treffen.