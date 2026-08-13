Medien: PSG holt wohl WM-Held

SID 13.08.2026 • 22:01 Uhr Ferran Torres, der Spanien zum WM-Titel schoss, soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Spaniens WM-Held Ferran Torres steht vor einem Wechsel vom FC Barcelona zum Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Wie mehrere spanische Medien am Donnerstagabend berichteten, einigten sich die beiden europäischen Schwergewichte auf eine Ablösesumme in Höhe von fast 50 Millionen Euro. Torres soll bei PSG einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Torres hatte Spanien im WM-Finale gegen Argentinien Mitte Juli in der Verlängerung zum zweiten Titel geschossen. Er spielt seit 2021 für Barcelona und erzielte in den vergangenen beiden Spielzeiten 40 Tore in 94 Pflichtspielen für die Katalanen. Unter Trainer Hansi Flick wurde Torres regelmäßig als Ersatz für Robert Lewandowski eingesetzt.

Nach dem Wechsel des polnischen Stürmers zu Chicago Fire und dem Abgang des Engländers Marcus Rashford, der nach einer Leihe zu Manchester United zurückkehrte, stellt sich Barcelona offensiv neu auf.