Memphis Depay vor Tür gesetzt: "Werde ich nicht ungestraft lassen"

Zwischen Memphis Depay und Corinthians droht eine handfeste juristische Auseinandersetzung.
Depay vor die Tür gesetzt
Der brasilianische Klub hatte am Dienstag offiziell bestätigt, den Vertrag mit dem niederländischen Nationalspieler nicht zu verlängern. Die Entscheidung fiel, nachdem es zuvor noch danach ausgesehen hatte, dass der Rekordtorschütze der niederländischen Nationalmannschaft seinen auslaufenden Kontrakt verlängern würde.
Depay reagierte empört und wandte sich direkt an seine Fans. „Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass Corinthians beschlossen hat, unsere bestehende Vereinbarung zur Verlängerung meines Vertrags um weitere zwei Jahre nicht einzuhalten“, schrieb der 32-Jährige auf X.
Depay droht Corinthians mit Konsequenzen
Besonders schwer wiegt für ihn dabei offenbar, wer die Zusage getroffen haben soll: Diese Verlängerung sei ausdrücklich vom Präsidenten sowie von der sportlichen, rechtlichen und finanziellen Abteilung vereinbart worden.
„In den kommenden Tagen werde ich öffentlich sprechen, aber seien Sie versichert, dass ich dieses inakzeptable Verhalten nicht ungestraft lassen werde“, drohte der Niederländer.
Hinter dem Zerwürfnis steckt offenbar in erster Linie eine finanzielle Auseinandersetzung. Berichten brasilianischer Medien zufolge soll Corinthians seinem Spieler Depay umgerechnet rund acht Millionen US-Dollar (etwa 42 Millionen brasilianische Real) schulden – Zinsen nicht eingerechnet.
Der Klub selbst begründete den Schritt offiziell mit der wirtschaftlichen Lage: Die Entscheidung sei „ausschließlich mit Blick auf die finanzielle Gesundheit“ des Vereins getroffen worden, die eine strikte Balance und Verantwortung im Umgang mit den verfügbaren Mitteln erfordere. Ein neuer Vertrag für Depay sei „zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit dem finanziellen Gleichgewicht vereinbar“, das der Klub wahren müsse, um die Nachhaltigkeit des Vereins zu gewährleisten.
Sportlich hinterlässt Depay große Spuren. Der Angreifer war im September 2024 zu Corinthians gestoßen und beendete seine Zeit dort mit 20 Toren in 79 Spielen sowie drei gewonnenen Titeln: der Campeonato Paulista und dem Copa do Brasil 2025 sowie der Supercopa Rei 2026.
Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.