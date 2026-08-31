Messi beendet Nationalmannschaftskarriere

SID 31.08.2026 • 17:29 Uhr Nach 207 Länderspielen und 125 Toren ist für den Superstar Schluss. Er hat eine Ära geprägt.

Fußball-Superstar Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft. 43 Tage nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) verkündete der 39-Jährige diese Entscheidung bei Instagram. Dieser Entschluss sei einer, „der weh tat und in der Seele weiterhin schmerzt, aber ich verstehe, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist“, schrieb Messi in einem emotionalen Post, den er nach eigenen Angaben am 21. Juli, also zwei Tage nach dem Endspiel von East Rutherford, verfasst hatte.

„Ich schwöre euch, ich habe immer alles gegeben – nicht nur in den letzten Jahren, in denen wir alles gewonnen haben, sondern auch davor“, führte Messi aus: „Ich habe immer gekämpft und mich für dieses Trikot verausgabt, um euch Freude zu schenken und euch durch den Fußball stolz darauf zu machen, Argentinier zu sein.“

207 Länderspiele absolvierte Messi, in denen er 125 Tore erzielte. Beides sind Bestmarken. Den größten Erfolg feierte er 2022 in Katar, als er Argentinien zum dritten WM-Titel führte. Bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada waren die Südamerikaner ganz nah dran, diesmal aber scheiterten sie im Finale an Spanien. Auch zwölf Jahre zuvor hatte Messi das WM-Endspiel 2014 gegen Deutschland verloren, ebenfalls mit 0:1 nach Verlängerung.

„Ich gehe mit der Ruhe und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern Traum-Momente geschenkt zu haben. Es war verrückt, das alles mit euch erleben zu dürfen. Ich liebe euch!“, schrieb Messi: „Danke, Gott, dass du mich zum Argentinier gemacht hast.“