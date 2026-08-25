Müller und Hummels investieren in portugiesischen Erstligisten

SID 25.08.2026 • 10:12 Uhr Die beiden Ex-Nationalspieler sind Teil einer Investorengruppe beim CF Estrela Amadora. Neuer Präsident ist ein früherer Mitarbeiter des FC Bayern.

Die früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Mats Hummels sind als Teil einer Investorengruppe beim portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora eingestiegen. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, erwarb die Gruppe, zu der auch die früheren Bayern-Spieler Yann Sommer und Lucas Hernández gehören, 90 Prozent der Anteile an der Profifußballabteilung.

Neuer Präsident des Vereins wird Johannes Mösmang, zuvor jahrelang Mitarbeiter im Player Management des FC Bayern. „Estrela Amadora ist ein traditionsreicher portugiesischer Fußballverein mit tiefen Wurzeln in Amadora, einer einzigartigen Identität und einer leidenschaftlichen Gemeinschaft“, sagte Mösmang in der Mitteilung des Klubs: „Der Verein zeichnet sich zudem durch eine besondere Besonderheit aus: das eigene Stadion. Wir sind hochmotiviert, dieses neue Kapitel aufzuschlagen und diszipliniert und nachhaltig ein Projekt zu realisieren, auf das die Fans, die Gemeinde und alle, die zu Estrela gehören, stolz sein können.“