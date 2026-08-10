Nach drei Jahren: Umstrittener Fußballverband ist zurück

SID 10.08.2026 • 19:19 Uhr Der Gaza-Krieg hatte zum Erliegen des organisierten Sports geführt. Nun geht es wieder los.

Der palästinensische Fußballverband nimmt nach fast dreijähriger Pause wegen des Gaza-Krieges wieder den sportlichen Betrieb auf. „Wir geben die Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten und der Liga des Fußballverbands ab dem 4. September bekannt“, sagte Verbandspräsident Jibril Rajoub am Montag auf einer Pressekonferenz in Ramallah. Der gesamte organisierte palästinensische Sport war mit dem Krieg zum Erliegen gekommen, der durch den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden war.

Der Verband nannte das erste Turnier nach der Pause „Pokal der tausend Märtyrer“, um die nach eigenen Angaben 1014 palästinensischen Sportler zu ehren, die während des Krieges von Israel getötet wurden. Mehr als 200 Vereine werden an dem Turnier teilnehmen, darunter 146 aus dem von Israel besetzten Westjordanland, 44 aus dem Gazastreifen und 36 aus palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon. Das Turnier wird an allen drei Orten gleichzeitig beginnen.

Palästina nimmt Spielbetrieb wieder auf