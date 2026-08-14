Fix! Neuer Job für Riera

SID 14.08.2026 • 15:48 Uhr Mit Frankfurt wurde der Exzentriker nie warm. Bei Roter Stern nimmt er einen neuen Anlauf.

Drei Monate nach seinem geräuschvollen Rauswurf bei Eintracht Frankfurt hat Trainer Albert Riera einen neuen Job gefunden. Der Spanier übernimmt den serbischen Fußball-Rekordmeister Roter Stern Belgrad, das gab der Klub am Freitag bekannt. Riera erhält einen Vertrag über zwei Jahre und tritt die Nachfolge von Dejan Stanković an, der mit Belgrad in dieser Woche in der Champions-League-Qualifikation gegen Hapoel Beer Sheva gescheitert und im Anschluss zurückgetreten war.

Riera hatte die Frankfurter Anfang Februar nach der Freistellung des langjährigen Erfolgstrainers Dino Toppmöller übernommen. Der frühere Liverpool-Profi war in seiner Eintracht-Zeit regelmäßig mit skurrilen Äußerungen in Pressekonferenzen aufgefallen, er musste nach Platz acht am Saisonende gehen. Neben sportlichen Defiziten wurden dem Exzentriker interne Unstimmigkeiten zur Last gelegt.

Riera unterschreibt in Belgrad