Nach nur sechs Monaten: Benzema verlässt Al-Hilal

SID 31.08.2026 • 17:16 Uhr Die Zukunft des französischen Ex-Weltfußballers ist noch offen.

Der ehemalige Weltfußballer Karim Benzema verlässt Al-Hilal. Wie der saudische Klub am Montag in den Sozialen Netzwerken mitteilte, wird der Vertrag des 38-jährigen Franzosen nach nur einem halben Jahr in beidseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Wie es für Benzema weitergeht, ist offen.

„Ein Kapitel geht zu Ende“, schrieb Benzema bei Instagram. „Manche Kapitel brauchen keine Jahre, um ihre Spuren zu hinterlassen“, kommentierte Al-Hilal den Abgang Benzemas in einem Video: „Wir hatten das Privileg, einem der Größten des Fußballs dabei zuzusehen, wie er unsere Farben trug. Es war nicht lang, aber lang genug, um unvergesslich zu bleiben.“

Schon nach dem Saisonauftaktspiel Mitte August gegen Al-Faisaly (4:2) hatte es Berichte über eine mögliche Vertragsauflösung gegeben. Benzema, in der Partie sichtlich verärgert über seine Auswechslung in der 70. Minute, bekam kurz darauf mit dem von Aston Villa gekommenen Ollie Watkins (30) Konkurrenz auf der Mittelstürmerposition und stand am vergangenen vierten Spieltag nicht mehr im Kader.

Wie es für den ehemaligen Nationalspieler weitergeht, ist ungewiss. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano sei ein Karriereende ebenso möglich wie ein Wechsel zu einem anderen Verein in Saudi-Arabien. Die Rückkehr nach Europa hingegen sei keine Option.