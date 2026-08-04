Neymar über Karriereende: „Weiß nicht, was ich tun werde“

SID 04.08.2026 • 06:53 Uhr Nach dem WM hatte sich der brasilianische Rekordtorschütze aus der Nationalmannschaft verabschiedet.

Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar hat ein mögliches Karriereende nach Ablauf seines Vertrages beim FC Santos offengelassen. „Wenn mein Vertrag ausläuft, werde ich darüber nachdenken, ob ich bei Santos bleibe, wechsle oder meine Karriere beende. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun werde“, sagte der 34-Jährige bei einer von ihm selbst organisierten Wohltätigkeitsauktion in Sao Paulo: „Wir gehen Schritt für Schritt vor, Spiel für Spiel. Körperlich fühle ich mich gut.“

Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM gegen Norwegen (1:2) hatte sich der brasilianische Rekordtorschütze bereits aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Sein Arbeitspapier bei seinem Herzensverein läuft noch bis Dezember.