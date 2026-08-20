Prozess um Maradonas Tod für eine Woche unterbrochen

SID 20.08.2026 • 21:18 Uhr Der Prozess um den Tod der argentinischen Legende Diego Maradona ist unterbrochen. Hintergrund ist ein Streit um medizinische Unterlagen.

Im Prozess um den Tod der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona ist es zu einer erneuten Verzögerung gekommen. Das zuständige Gericht in San Isidro bei Buenos Aires setzte die Verhandlungen am Donnerstag vorläufig aus und vertagte die Anhörungen bis zum 27. August. Hintergrund ist ein Streit um medizinische Unterlagen, deren Zuordnung nun überprüft werden soll.

Das Gericht ordnete an, dass eine Klinik sowie ein Gesundheitsdienstleister Testergebnisse aus den Jahren 2011 bis 2015 vorlegen müssen. Ausgelöst wurde die Entwicklung durch einen Einwand der Verteidigung. Ein Anwalt hatte erklärt, die im Verfahren vorgelegten Werte einer Nierenuntersuchung stammten nicht von Maradona, sondern von dessen Vater – der ebenfalls Diego hieß und 2015 verstorben war.

Diego Maradona verstarb 2020

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Verteidigern steht die Fortsetzung des Verfahrens grundsätzlich nicht infrage. Die aktuelle Unterbrechung zeigt jedoch erneut die Schwierigkeiten, die den Prozess begleiten.