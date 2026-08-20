Hammer! Ronaldinho vor sensationellem Comeback

SID 20.08.2026 • 21:10 Uhr Der Weltmeister von 2002 hatte schon im Juni beim italienischen Drittligisten FC Ravenna unterschrieben.

Die brasilianische Fußball-Legende Ronaldinho ist in Italien gelandet und steht ein Jahrzehnt nach seinem Karriereende kurz vor seinem Comeback. Der 46-Jährige hatte im Juni beim italienischen Drittligisten FC Ravenna unterschrieben. Am Donnerstag veröffentlichte der Verein nun Fotos in den sozialen Netzwerken von der Ankunft am Flughafen.

„Ronaldinho ist in Romagna gelandet“, schrieb der Klub unter die Bilderreihe, auf denen zu sehen ist, wie der Weltmeister von 2002 aus einem Flugzeug steigt und anschließend aus einem silbernen Wagen grüßt.

Ronaldinho in Italien gelandet

„Ronaldinho wird mindestens ein Spiel in der Serie C bestreiten. Er will das letzte Tor seiner Karriere in Ravenna erzielen“, hatte Klubeigentümer Ignazio Cipriani bereits im Juni angekündigt. Tatsächlich stehen für beide Seiten wohl eher kommerzielle Ziele im Mittelpunkt. Ronaldinho möchte seine Sportbekleidungsmarke „R10“ auf den Markt bringen, Ravenna wird diese als erste Mannschaft tragen. Cipriani wiederum erhofft sich weltweite Aufmerksamkeit.