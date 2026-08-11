Ronaldo heiratet Partnerin Georgina

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez haben geheiratet. Das bestätigten beide mit einem Post auf Instagram, darauf zu sehen: Dezente Goldringe an ihren Ringfingern.
Ronaldo und Georgina haben geheiratet
Der Portugiese Cristiano Ronaldo und seine Frau Georgina sind seit 2016 liiert.
Das Paar im Jahr 2024
© picture-alliance/Anadolu/SID/Waleed Zein
Kurz zuvor hatte das US-Magazin People berichtet, dass das Paar heimlich und im engsten Kreise der Familie in Portugal geheiratet hat. Ronaldo und Rodríguez hatten sich vor rund einem Jahr verlobt.
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Der 41 Jahre alte Ronaldo, der seit 2023 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt und mit Portugal bei der WM im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien ausschied, ist seit 2016 mit dem argentinisch-spanischen Model (32) liiert.
Zusammen hat das Paar drei Kinder bekommen, ein Sohn starb 2022 kurz nach der Geburt. Ronaldo hat noch drei weitere Kinder.