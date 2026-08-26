Cristiano Ronaldo früh ausgewechselt - es folgt ein episches Comeback

SPORT1 26.08.2026 • 12:43 Uhr Cristiano Ronaldo sorgt trotz eines Al-Nassr-Sieges für Gesprächsstoff. Der Superstar wurde zur Pause ausgewechselt und zeigte anschließend sichtbar seinen Frust.

Cristiano Ronaldo hat beim spektakulären 3:2-Comeback-Sieg von Al-Nassr gegen Al-Ettifaq für Aufsehen gesorgt. Der portugiesische Superstar wurde beim Spiel in der Saudi Pro League am Dienstag zur Halbzeit ausgewechselt und durfte bei der Aufholjagd seiner Mannschaft nur zusehen.

Für Al-Nassr hatte die Partie denkbar schlecht begonnen. Torhüter Bento sah bereits in der 12. Minute die Rote Karte, anschließend geriet der Meister durch Treffer von Ondrej Duda und Álvaro Medrán mit 0:2 in Rückstand.

Fernsehbilder zeigten Ronaldo auf dem Weg in die Kabine verärgert gestikulieren. Dabei nahm der 41-Jährige auch seine Kapitänsbinde ab. Neu-Trainer Ange Postecoglou entschied sich anschließend, den Stürmer zur Pause vom Feld zu nehmen.

Postecoglou begründet Ronaldo-Auswechslung

Die Maßnahme zahlte sich sportlich aus. Sadio Mané verkürzte in der 74. Minute, ehe Abdulelah Al-Amri nur drei Minuten später ausglich. In der Nachspielzeit machte Mané mit seinem zweiten Treffer den spektakulären 3:2-Erfolg perfekt.

Nach dem Schlusspfiff fehlte Ronaldo auf Aufnahmen von den Feierlichkeiten mit den Fans. Postecoglou stellte sich anschließend vor seinen Starspieler. „Jeder weiß, dass Ronaldo lange nicht gespielt hat. Er hat in der ersten Halbzeit außergewöhnlich gut gespielt, aber wir haben uns für einen anderen Ansatz entschieden“, sagte der Australier.

Im Nachgang meldete sich der 41-Jährige via Instagram zu Wort und schrieb zu einem Bild seiner Mannschaft „Was für ein Sieg“. Der Erfolg bedeutete für Al-Nassr den dritten Sieg im dritten Ligaspiel der neuen Saison.