Ronaldo: „Wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball“

SID 16.08.2026 • 17:59 Uhr Der Portugiese will sich nach dem Karrierenede anderen Interessen widmen. Sein Vertrag bei Al-Nassr läuft im kommenden Sommer aus.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo steht „wahrscheinlich“ vor seinem letzten Jahr als Profi. Der Portugiese erklärte in einem Interview mit dem Magazin Vogue, dass er seine Laufbahn nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Al-Nassr in Saudi-Arabien im kommenden Sommer wohl beenden werde. Der 41-Jährige hatte bereits Ende 2025 angekündigt, nach seiner aktiven Karriere nicht im Fußball bleiben zu wollen. Stattdessen möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich anderen Interessen widmen.

„Dies ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball, und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen“, sagte Ronaldo. Er habe seine Zukunft „komplett geplant. Ich habe so viele Dinge, die mich beschäftigen werden, dass es schwer ist, nur eine Sache zu nennen. Weil der Fußball ein großes Loch hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf verschiedene Arten füllen, nicht nur mit einer.“

Ronaldo hatte erst vor wenigen Tagen seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez (32) geheiratet. Der fünfmalige Weltfußballer spielt seit 2023 bei Al-Nassr, mit Portugal war er bei der WM im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien ausgeschieden.