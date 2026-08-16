Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo steht „wahrscheinlich“ vor seinem letzten Jahr als Profi. Der Portugiese erklärte in einem Interview mit dem Magazin Vogue, dass er seine Laufbahn nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Al-Nassr in Saudi-Arabien im kommenden Sommer wohl beenden werde. Der 41-Jährige hatte bereits Ende 2025 angekündigt, nach seiner aktiven Karriere nicht im Fußball bleiben zu wollen. Stattdessen möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich anderen Interessen widmen.
Ronaldo: „Wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball“
„Dies ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball, und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen“, sagte Ronaldo. Er habe seine Zukunft „komplett geplant. Ich habe so viele Dinge, die mich beschäftigen werden, dass es schwer ist, nur eine Sache zu nennen. Weil der Fußball ein großes Loch hinterlassen könnte, muss man seine Zeit auf verschiedene Arten füllen, nicht nur mit einer.“
Ronaldo hatte erst vor wenigen Tagen seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez (32) geheiratet. Der fünfmalige Weltfußballer spielt seit 2023 bei Al-Nassr, mit Portugal war er bei der WM im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien ausgeschieden.
Er wolle nach seiner Karriere mehr „Spaß haben, mehr reisen, Padel schauen und spielen – was mir wirklich Spaß macht – und weiterhin das genießen, was ich mir verdient habe – was wir uns verdient haben. Denn schließlich waren es 25 Jahre, in denen ich viel geopfert habe“, sagte Ronaldo.