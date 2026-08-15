Ciro Immobile beendet Karriere: "Schwieriger Moment für mich"

SID 15.08.2026 • 07:52 Uhr Der ehemalige Dortmunder Ciro Immobile war zuletzt nach einer schweren Oberschenkelverletzung nicht wieder in Fahrt gekommen - und will sich nun der Familie widmen.

Der frühere Dortmunder Ciro Immobile hat seine Karriere als Fußball-Profi im Alter von 36 Jahren beendet. Seine Entscheidung gab der ehemalige italienische Nationalspieler und Europameister in einem am Freitag veröffentlichten Video bekannt. Zuletzt stand Immobile beim französischen Erstligisten Paris FC unter Vertrag, von 2014 bis 2016 stürmte er für den BVB.

„Es ist ein sehr schwieriger Moment für mich, denn damit geht eine der schönsten Phasen meines Lebens zu Ende. Ich habe diesen Beruf von ganzem Herzen geliebt, aber ich möchte mir selbst gegenüber ehrlich sein, was die aktuelle Situation angeht“, sagte er.

Immobile beendet Karriere

Nach einer schweren Oberschenkelverletzung zu Beginn der letzten Saison hatte sich Immobile im Februar Paris FC angeschlossen, kam dort jedoch lediglich auf zwei Ligatore. „Wenn ich mich nicht mehr durchbeißen kann, wenn ich Schmerzen habe, dann ist das schwer“, sagte der Italiener. Er wolle nun „Zeit mit meiner Familie verbringen. Sie sind mir überallhin gefolgt, ich habe sie 17 Jahre lang gebraucht, und heute brauchen sie mich.“