Toppmöller-Team schockt PSG!

SID 16.08.2026 • 23:18 Uhr Im französischen Duell zwischen Meiser ud Pokalsieger setzt sich Lens mit 1:0 durch.

Vier Tage nach Paris Saint-Germains Traum-Saisonstart im europäischen Supercup haben Trainer Dino Toppmöller und RC Lens dem französischen Rekordmeister eine bittere Niederlage im französischen Supercup zugefügt.

Lens, aktueller Pokalsieger, gewann das Duell mit dem Meister am Sonntag trotz langer Unterzahl mit 1:0 (1:0).

Im ersten Pflichtspiel unter Toppmöller traf der neue Kapitän Florian Thauvin (32.) zum Sieg für den Vizemeister.

Am Ende sieht auch ein PSG-Star Rot

Lens bestand anschließend mehr als eine Halbzeit in Unterzahl, nachdem Verteidiger Kyllian Antonio (39.) mit Rot vom Platz gestellt worden war. Drei Minuten vor dem Ende musste auch PSG mit zehn Mann weiterspielen – Nuno Mendes sah glatt Rot, nachdem er Michal Skoras mit dem Ellbogen im Gesicht traf.

Der Champions-League-Sieger hatte noch am Mittwoch Aston Villa im UEFA-Supercup geschlagen (2:1), fand aber im Stade Bollaert-Delelis nie richtig zu seinem Spiel. Zwölf der letzten 13 Austragungen hatten die Pariser für sich entschieden.