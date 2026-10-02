Der Multi-Millionen-Betrug um Manchester City zieht weitere Kreise. Auch der englische Verband befasst sich nun damit.

Nach dem Schuldspruch im Finanzskandal um Manchester City durch die Premier League schaltet sich nun auch der englische Fußball-Verband FA in den Fall ein.

„Die Entscheidung der unabhängigen Kommission hat erhebliche Auswirkungen auf die Integrität des Spiels“, erklärte die FA in einer Stellungnahme am Freitag: „Wir prüfen die Entscheidung und ihre Folgen derzeit sorgfältig und werden gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen.“

Der Finanzskandal um Manchester City zieht weitere Kreise Der Finanzskandal um Manchester City zieht weitere Kreise © AFP/SID/OLI SCARFF

FA will Entwicklungen um Manchester City „genau beobachten“

Konkrete Schritte nannte der Verband zunächst nicht. Das Verfahren zwischen der Liga und dem Klub um einen Multi-Millionen-Betrug sei weiterhin anhängig. Deshalb werde die FA zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben. Die weitere Entwicklung werde man jedoch „genau beobachten“.

Die Premier League hatte zuletzt nach einem jahrelangen Verfahren festgestellt, dass Manchester City über einen Zeitraum von neun Spielzeiten „schwerwiegende Verstöße gegen die Finanzregeln“ der Liga begangen habe. Unter anderem sollen über Scheinverträge Kosten von rund einer Milliarde Euro verschleiert worden seien.

Der Klub weist die Vorwürfe zurück, die Frist zum Einspruch gegen den Schuldspruch der Liga-Kommission läuft am Freitag ab. Über das Strafmaß soll in einem weiteren Verfahren entschieden werden.

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