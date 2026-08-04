Ter Stegen wechselt zu Ajax Amsterdam

SID 04.08.2026 • 09:57 Uhr Der 34-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Barcelona zum niederländischen Rekordmeister.

Der 44-malige Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen schließt sich Ajax Amsterdam an. Wie der Klub aus der Eredivisie am Dienstag mitteilte, wechselt der 34-Jährige auf Leihbasis für eine Saison vom FC Barcelona zum niederländischen Fußball-Rekordmeister. „Er ist eine unmittelbare Verstärkung für unseren Kader“, sagte Jordi Cruyff, Technischer Direktor bei Ajax: „Marc und ich kennen uns sehr gut, und ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Ter Stegen besitzt in Barcelona noch einen Vertrag bis 2028 und hat seit 2014 423 Spiele für den spanischen Klub bestritten. In den vergangenen Jahren war der Torhüter jedoch immer wieder von Verletzungen gebeutelt, daher verpasste er auch die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Trainer Hansi Flick plant schon länger nicht mehr mit ter Stegen.