Ter Stegen zu Null, Brandt trifft: Ajax schlägt Zwolle

SID 09.08.2026 • 16:51 Uhr Die deutschen Legionäre überzeugen zum Ligaauftakt.

Tadelloses Debüt für Marc-André ter Stegen, Premierentreffer für Julian Brandt: Die deutschen Legionäre haben dem niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam beim Auftakt in die Eredivisie zu einem glanzlosen Arbeitssieg verholfen. Gegen PEC Zwolle gelang in Überzahl ein 2:0 (0:0). Der 44-malige Nationaltorhüter ter Stegen begann seinen Neustart mit einer weißen Weste, Brandt erzielte beim zweiten Pflichtspieleinsatz sein erstes Tor.

In einer insgesamt schwachen ersten Halbzeit hielt ter Stegen in der 34. Minute das 0:0 fest. Aus kürzester Distanz wehrte er einen Kopfball des Dänen Tobias Sommer mit dem linken Arm ab. Weitere Großchancen musste der 34-Jährige nicht vereiteln, auch weil sich Zwolle selbst schwächte. Sherel Floranus sah nach einer rüden Grätsche die Rote Karte (57.).

Danach erhöhte Ajax den Druck, Brandt kam von der Bank (61.). Auf den Führungstreffer von Jorthy Mokio (76.) ließ Brandt den Schlusspunkt folgen. Nach einem feinen Doppelpass schloss der Offensivspieler zum 2:0-Endstand ab (90.+5).