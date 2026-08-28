Tod von König Harald: Norwegens Fußball steht still

SID 28.08.2026 • 15:18 Uhr Der Tod des norwegischen Königs beeinflusst das Sportgeschehen in dem skandinavischen Land.

Nach dem Tod von König Harald von Norwegen trauert die Sportwelt des Landes um den ehemaligen Segler und reagiert mit Spielverschiebungen im Fußball. Wie der norwegische Fußballverband am Freitag mitteilte, ruht der Ball unter anderem in der Eliteserien, der höchsten Spielklasse der Männer, für 48 Stunden.

„Aus Respekt vor der Familie und der Staatstrauer veranlassen wir die Verschiebung der Spiele auf höchster Ebene“, hieß es. Spiele im Breitensport sollen demnach planmäßig stattfinden.

Spielabsagen nach Tod des Königs

„Der Tod von König Harald betrifft uns alle. Norwegen trauert, und unsere Gedanken sind bei der Königsfamilie“, wird Verbandspräsidentin Lise Klaveness zitiert. Nicht von der Verschiebung betroffen ist laut Spielplan die Partie des letztjährigen Überraschungsteams in der Champions League am Sonntag, FK Bodö/Glimt, gegen Rosenborg Trondheim.

Der 89-jährige Monarch war nach rund 35 Jahren auf dem Thron am frühen Freitagmorgen in Oslo gestorben. Er sei für den norwegischen Sport ein „echter Förderer“ und „wahrer Freund des Sports“ gewesen, würdigte ihn der norwegische Fußballverband.

Seit 1994 war der König Ehrenpräsident des Weltverbands der Segelsportarten. Er war bis ins hohe Alter selbst im Segelsport aktiv, nahm dreimal an Olympischen Spielen teil und gewann 1987 bei der Eintonner-Weltmeisterschaft in Kiel die Goldmedaille. Noch 2022 – im Alter von 85 Jahren – belegte er bei der Weltmeisterschaft der 8-Meter-Klasse in Genf den zehnten Platz.