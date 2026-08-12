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Neuer Job für Kroatiens Ex-Trainer

Neuer Job für Kroatiens Ex-Trainer

Sein Heimatland Kroatien führte Zlatko Dalic 2018 ins WM-Finale, nun hat er eine neue Aufgabe gefunden.
Portugal gegen Kroatien, Cristiano Ronaldo gegen Luka Modric: Das Gigantenduell benötigt etwas Anlaufzeit, nimmt nach der Halbzeit aber Fahrt auf. In der Nachspielzeit entspinnt sich schließlich ein schier unglaubliches Drama mit spektakulären Wendungen.
SID
Sein Heimatland Kroatien führte Zlatko Dalic 2018 ins WM-Finale, nun hat er eine neue Aufgabe gefunden.

Der frühere kroatische Erfolgstrainer Zlatko Dalic hat eine neue Aufgabe gefunden. Nach seinem Rückzug von der kroatischen Nationalmannschaft nach der WM trainiert der 59-Jährige künftig die Vereinigten Arabischen Emirate. Das teilte der Verband am Mittwoch mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen.

Für Dalic ist es nicht der erste Job im Staat auf der Arabischen Halbinsel. Von 2014 bis 2017 war er beim Erstligisten Al-Ain tätig und führte den Klub zur nationalen Meisterschaft.

Dalic wurde mit Kroatien Vize-Weltmeister

Dann übernahm er das Nationalteam seines Heimatlandes. Mit Kroatien wurde er 2018 in Russland Vize-Weltmeister und 2022 in Katar Dritter.

Bei der jüngsten Endrunde in Nordamerika war Kroatien im Sechzehntelfinale gegen Portugal ausgeschieden (1:2). Sechs Tage nach dem WM-Aus verkündete Dalic seinen Rücktritt.

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