Der frühere kroatische Erfolgstrainer Zlatko Dalic hat eine neue Aufgabe gefunden. Nach seinem Rückzug von der kroatischen Nationalmannschaft nach der WM trainiert der 59-Jährige künftig die Vereinigten Arabischen Emirate. Das teilte der Verband am Mittwoch mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen.
Neuer Job für Kroatiens Ex-Trainer
Sein Heimatland Kroatien führte Zlatko Dalic 2018 ins WM-Finale, nun hat er eine neue Aufgabe gefunden.
Für Dalic ist es nicht der erste Job im Staat auf der Arabischen Halbinsel. Von 2014 bis 2017 war er beim Erstligisten Al-Ain tätig und führte den Klub zur nationalen Meisterschaft.
Dalic wurde mit Kroatien Vize-Weltmeister
Dann übernahm er das Nationalteam seines Heimatlandes. Mit Kroatien wurde er 2018 in Russland Vize-Weltmeister und 2022 in Katar Dritter.
Bei der jüngsten Endrunde in Nordamerika war Kroatien im Sechzehntelfinale gegen Portugal ausgeschieden (1:2). Sechs Tage nach dem WM-Aus verkündete Dalic seinen Rücktritt.