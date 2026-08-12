Neuer Job für Kroatiens Ex-Trainer

SID 12.08.2026 • 19:05 Uhr Sein Heimatland Kroatien führte Zlatko Dalic 2018 ins WM-Finale, nun hat er eine neue Aufgabe gefunden.

Der frühere kroatische Erfolgstrainer Zlatko Dalic hat eine neue Aufgabe gefunden. Nach seinem Rückzug von der kroatischen Nationalmannschaft nach der WM trainiert der 59-Jährige künftig die Vereinigten Arabischen Emirate. Das teilte der Verband am Mittwoch mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen.

Für Dalic ist es nicht der erste Job im Staat auf der Arabischen Halbinsel. Von 2014 bis 2017 war er beim Erstligisten Al-Ain tätig und führte den Klub zur nationalen Meisterschaft.

Dalic wurde mit Kroatien Vize-Weltmeister

Dann übernahm er das Nationalteam seines Heimatlandes. Mit Kroatien wurde er 2018 in Russland Vize-Weltmeister und 2022 in Katar Dritter.