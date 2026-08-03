Van Gaal kann sich vierte Amtszeit als Bondscoach vorstellen

SID 03.08.2026 • 19:04 Uhr "Man weiß es bei mir nie", sagt der ehemalige Bayern-Coach.

Louis van Gaal kann sich eine vierte Amtszeit als Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft grundsätzlich vorstellen. Der 74-Jährige erklärte im Gespräch mit dem Magazin Voetbal International, dass er einem erneuten Engagement beim Oranje-Team nicht von vornherein eine Absage erteilen würde. Konkrete Gespräche mit dem niederländischen Verband KNVB habe es bislang allerdings nicht gegeben.

„Ich will dem KNVB immer helfen, so wie ich das auch bei Ajax tun wollte. Und mit so einem Kader gibt es natürlich Möglichkeiten. Ich denke auch, dass die Niederlande möglicherweise noch immer Europa- oder Weltmeister werden könnten, denn 95 Prozent des Kaders spielen im Ausland und oft bei guten Klubs“, sagte der ehemalige Bayern-Coach.