Zieht es Salah in die Türkei?

SID 04.08.2026 • 23:03 Uhr Nach seinem Abschied vom FC Liverpool steht der Ägypter vor einem Wechsel in die Süper Lig. Ein Klub gibt bereits Verhandlungen bekannt.

Der türkische Fußball-Erstligist Trabzonspor darf auf die Verpflichtung von Stürmer Mohamed Salah hoffen. Wie der Verein am Dienstagabend selbst bekannt gab, habe man Verhandlungen mit dem ägyptischen Starspieler aufgenommen.

Zuvor hatte Trabzonspor über die Sozialen Medien ein Video verbreitet, das eine Pyramide vor dem Stadion am Schwarzen Meer zeigt und dazu geschrieben: „Always believing“, „immer im Glauben“.

Salah, 34, ist seit Ende der abgelaufenen Saison vereinslos, nachdem er den FC Liverpool nach neun Jahren an der Anfield Road verlassen hatte.