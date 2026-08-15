WM-Held Torres wechselt nach Paris

SID 15.08.2026 • 11:46 Uhr Schon in den vergangenen Tagen bahnte sich der Wechsel des Weltmeisters an, jetzt verlässt er Hansi Flick und den FC Barcelona.

Der Wechsel von Spaniens WM-Held Ferran Torres vom FC Barcelona zum Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist perfekt. Wie PSG am Samstag mitteilte, erhält der Weltmeister in der französischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2031. Die Ablösesumme für den 26-Jährigen liegt laut Medienberichten bei fast 50 Millionen Euro.

„Ich freue mich sehr, ein neues Abenteuer bei einem so ambitionierten Verein wie Paris Saint-Germain zu beginnen“, sagte Torres. Er wolle „dabei helfen, so viele Trophäen wie möglich zu gewinnen.“

Torres hatte Spanien im WM-Finale gegen Argentinien Mitte Juli in der Verlängerung zum zweiten Titel geschossen. Er spielte seit 2021 für Barcelona und erzielte in den vergangenen beiden Spielzeiten 40 Tore in 94 Pflichtspielen für die Katalanen. Unter Trainer Hansi Flick wurde Torres regelmäßig als Ersatz für Robert Lewandowski eingesetzt.