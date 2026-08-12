Xavi neuer Bondscoach – Debüt gegen Deutschland und Klopp

SID 12.08.2026 • 21:33 Uhr Der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler soll Oranje zu großen Titeln führen.

Der frühere spanische Welt- und Europameister Xavi ist neuer Bondscoach der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der nationale Verband KNVB am Mittwochabend mit. Der 46-Jährige folgt auf Ronald Koeman, der nach dem WM-Aus nach Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Marokko zurückgetreten war. Xavi unterschrieb einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030, sein Debüt an der Seitenlinie feiert er am 24. September in der Nations League – gegen Deutschland und Jürgen Klopp.

„Ich empfinde es als große Ehre, Nationaltrainer der niederländischen Nationalmannschaft zu werden. Als jemand, der seine Ausbildung an der Akademie des FC Barcelona genossen hat und unter anderem stark von Johan Cruyff und Rinus Michels geprägt wurde, fühle ich eine besondere Verbundenheit mit dem niederländischen Fußball“, sagte Xavi: „Man könnte sagen, dass ich gewissermaßen ein Sohn des niederländischen Fußballs bin. Auch andere große Trainer, vor allem Louis van Gaal, unter dem ich mein Debüt bei Barcelona gab, und Frank Rijkaard, haben eine wichtige Rolle bei meiner Entwicklung als Spieler und Trainer gespielt.“

Für Xavi ist es die erste Station als Nationaltrainer. Zuletzt hatte er von November 2021 bis Juni 2024 an der Seitenlinie des FC Barcelona gestanden, dann trennte sich der gemeinsame Weg. Als dessen Nachfolger bei den Katalanen übernahm der frühere Bundestrainer Hansi Flick.

Als aktiver Spieler gewann Xavi unter anderem acht Meisterschaften und vier Champions-League-Titel mit Barcelona. Auch mit der Nationalmannschaft prägte der geniale Mittelfeldspieler eine Ära der Dominanz: 2010 gewann er mit Spanien in Südafrika den WM-Titel, 2008 und 2012 setzten sich die Iberer jeweils bei der Europameisterschaft durch. Als Trainer sicherte sich Xavi mit Barca in der Saison 2022/23 die Meisterschaft.