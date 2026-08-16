Knapp drei Jahre nach ihrem Aus als Frauen-Bundestrainerin kehrt Martina Voss-Tecklenburg auf die Trainerbank zurück. Die 58-Jährige übernimmt ab dem 1. Oktober die Frauen des FC Zürich. Das teilte ihr neuer Klub am Sonntag mit. Voss-Tecklenburg unterschrieb bei dem Schweizer Klub einen Vertrag bis Sommer 2028. Ihr Vertrag beim DFB war im Oktober 2023 aufgelöst worden.
Zurück auf der Bank: Voss-Tecklenburg übernimmt in Zürich
Die frühere Bundestrainerin kennt die Schweiz - und nimmt nach fast drei Jahren Pause wieder einen Trainerjob an.
Zurück auf der Trainerbank: Martina Voss-Tecklenburg
© AFP/SID/FRANCK FIFE
„Ich habe einfach wieder Lust, eine Trainertätigkeit auszuüben“, sagte Voss-Tecklenburg: „Ich habe gesagt, ich mache nur noch etwas, wo ich Lust drauf habe, wo ein Projekt ist.“ Sie habe in die Schweiz „nie den Kontakt verloren“, so Voss-Tecklenburg. Die frühere deutsche Nationalspielerin hatte die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft von 2012 bis 2018 trainiert.
Bundestrainerin war sie von 2018 bis 2023, 2022 führte sie das DFB-Team zur Vizeeuropameisterschaft. Beim FC Zürich tritt sie die Nachfolge von Renato Gligoroski an. In der Vorsaison war das Team in der Schweizer Women’s Super League auf dem fünften Platz gelandet.