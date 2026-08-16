Zurück auf der Bank: Voss-Tecklenburg übernimmt in Zürich

SID 16.08.2026 • 17:36 Uhr Die frühere Bundestrainerin kennt die Schweiz - und nimmt nach fast drei Jahren Pause wieder einen Trainerjob an.

Knapp drei Jahre nach ihrem Aus als Frauen-Bundestrainerin kehrt Martina Voss-Tecklenburg auf die Trainerbank zurück. Die 58-Jährige übernimmt ab dem 1. Oktober die Frauen des FC Zürich. Das teilte ihr neuer Klub am Sonntag mit. Voss-Tecklenburg unterschrieb bei dem Schweizer Klub einen Vertrag bis Sommer 2028. Ihr Vertrag beim DFB war im Oktober 2023 aufgelöst worden.

„Ich habe einfach wieder Lust, eine Trainertätigkeit auszuüben“, sagte Voss-Tecklenburg: „Ich habe gesagt, ich mache nur noch etwas, wo ich Lust drauf habe, wo ein Projekt ist.“ Sie habe in die Schweiz „nie den Kontakt verloren“, so Voss-Tecklenburg. Die frühere deutsche Nationalspielerin hatte die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft von 2012 bis 2018 trainiert.