6:3 nach 0:2: Wilder Chelsea-Abend

Der FC Chelsea erlebt einen wilden Abend. Am Ende bringen Xabi Alonsos Wechsel den Sieg.

Der FC Chelsea ist nach einer völlig wilden Partie mit acht Toren in der zweiten Halbzeit noch souverän ins Achtelfinale des englischen League Cups eingezogen.

Die Mannschaft von Teammanager Xabi Alonso lag gegen Leeds United schon mit 0:2 zurück, gewann am Ende an der Stamford Bridge aber noch mit 6:3 (0:1) – vor allem dank vier Toren in nur 13 Minuten.

Danny Welbeck (l.) mit Cole Palmer Danny Welbeck (l.) mit Cole Palmer © IMAGO/Sportimage

Alonso hatte zunächst zahlreiche Stars geschont, so feierte etwa der erst 16 Jahre und 226 Tage alte Reggie Watson sein Profi-Debüt – doch nach der Pause wechselte der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen unter anderem mit Cole Palmer und Morgan Rogers (drei Assists) die Wende ein.

Palmer (53./Elfmeter, 55.) glich mit seinem Doppelpack zunächst aus, Pedro Neto (60.), Danny Welbeck (65., 90.+4) sowie Valentin Barco (80.) führten Chelsea dann mit ihren Treffern in die nächste Runde. Für Leeds waren Tarik Muharemovic (23.), Brenden Aaronson (48.) und Dominic Calvert-Lewin (75.) erfolgreich.