Als Torwart: Koeman-Sohn mit Doppelpack in der Eredivisie

SID 06.09.2026 • 20:04 Uhr Der Sohn der niederländischen Fußball-Ikone rettet seinem Team einen Punkt.

Torhüter Ronald Koeman Jr., Sohn der niederländischen Fußball-Ikone Ronald Koeman, hat in der Eredivisie mit zwei Elfmetertreffern für Furore gesorgt und seinem Team einen Punkt gerettet. Der 31-Jährige vom Klub Telstar Velsen glich beim 2:2 (0:0) gegen Cambuur Leeuwarden in der elften Minute der Nachspielzeit für sein Team aus – zuvor hatte er schon in der 63. Minute vom Punkt zum Anschluss getroffen.

Er sei „sehr glücklich“, sagte Koeman bei ESPN. Vom Elfmeterpunkt habe er einfach „Vertrauen, ich habe keine Zweifel“. Ronald Koeman Jr. spielt schon seit 2021 für Velsen. Geboren wurde er 1995 in Barcelona, als sein berühmter Vater für den FC Barcelona auflief.