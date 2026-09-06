Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TENNIS
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
HANDBALL
BASKETBALL-WM FRAUEN
DARTS
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Als Torwart: Koeman-Sohn mit Doppelpack in der Eredivisie

Als Torwart: Koeman-Sohn mit Doppelpack in der Eredivisie

Der Sohn der niederländischen Fußball-Ikone rettet seinem Team einen Punkt.
Ronald Koeman Jr. erzielt zwei Tore
© picture-alliance/ANP/SID/Bart Stoutjesdijk
SID
Der Sohn der niederländischen Fußball-Ikone rettet seinem Team einen Punkt.

Torhüter Ronald Koeman Jr., Sohn der niederländischen Fußball-Ikone Ronald Koeman, hat in der Eredivisie mit zwei Elfmetertreffern für Furore gesorgt und seinem Team einen Punkt gerettet. Der 31-Jährige vom Klub Telstar Velsen glich beim 2:2 (0:0) gegen Cambuur Leeuwarden in der elften Minute der Nachspielzeit für sein Team aus – zuvor hatte er schon in der 63. Minute vom Punkt zum Anschluss getroffen.

Er sei „sehr glücklich“, sagte Koeman bei ESPN. Vom Elfmeterpunkt habe er einfach „Vertrauen, ich habe keine Zweifel“. Ronald Koeman Jr. spielt schon seit 2021 für Velsen. Geboren wurde er 1995 in Barcelona, als sein berühmter Vater für den FC Barcelona auflief.

Sein Vater wurde 1988 als Spieler mit den Niederlanden Europameister, im Sommer führte er die Elftal als Bondscoach zur WM. Nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Marokko trat Koeman von seinem Amt zurück.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite