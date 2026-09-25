Ballon d’Or? Thomas Tuchel wirbt für Harry Kane

Hat Kane für den Ballon d'Or diesen Vorteil?

Harry Kane blickt auf eine herausragende Saison mit dem FC Bayern und der englischen Nationalmannschaft zurück. Für Three-Lions-Coach Thomas Tuchel ist der Torjäger deshalb ein heißer Anwärter auf den Ballon d'Or.

Thomas Tuchel hat sich klar für Harry Kane als Gewinner des Ballon d’Or 2026 ausgesprochen. Der englische Nationaltrainer sieht im Kapitän der Three Lions nach dessen starker Saison für den FC Bayern und England einen würdigen Preisträger.

„Nach dieser Saison definitiv“, sagte Tuchel bei ITV Sport auf die Frage, ob Kane seine Wahl sei. „Mehr als 70 Tore, drei Titel mit Bayern München sowie das Erreichen des Halbfinals bei der Weltmeisterschaft und in der Champions League.“

Thomas Tuchel (l.) macht sich für Harry Kane als Ballon-d’Or-Sieger stark Thomas Tuchel (l.) macht sich für Harry Kane als Ballon-d’Or-Sieger stark © IMAGO/Moritz Müller

Thomas Tuchel schwärmt von Harry Kane: „Er ist einfach das Komplettpaket“

Tuchel hob dabei nicht nur Kanes Trefferquote hervor. Der Stürmer habe seinem Spiel eine neue körperliche Komponente hinzugefügt und beteilige sich intensiv am Pressing, Spielaufbau sowie an der Defensivarbeit. „Er wird immer besser“, erklärte der frühere Bayern-Trainer. „Er ist einfach das Komplettpaket.“

Kane gewann mit dem FC Bayern in der Saison 2025/26 die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Mit England erreichte er bei der Weltmeisterschaft den dritten Platz.

Sollte Kane den Ballon d’Or gewinnen, wäre er der erste englische Preisträger seit Michael Owen im Jahr 2001. Die Auszeichnung wird am 26. Oktober in London vergeben.



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.