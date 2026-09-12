Deutscher Doppelpack bei Ajax-Sieg

Die früheren DFB-Spieler Julian Brandt und Thilo Kehrer treffen und bringen Ajax Amsterdam auf die Siegesspur.

Die deutschen Ex-Nationalspieler Julian Brandt und Thilo Kehrer haben den dritten Saisonsieg des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam in der Eredivisie eingeleitet. Der Ex-Dortmunder Brandt traf beim 5:1-Erfolg am 5. Spieltag bei Fortuna Sittard zur 1:0-Führung (35.).

Aus der Strafraummitte traf Brandt in die obere linke Ecke. Es war bereits der vierte Treffer des 30 Jahre alten Offensivspielers für seinen neuen Klub bei neun Einsätzen.

Marc-André ter Stegen kassiert ein Gegentor

Der kurz vor Transferschluss aus Monaco ausgeliehene Abwehrspieler Kehrer sorgte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich für die neuerliche Gäste-Führung (62.). Nach einer Ecke brachte er den Ball per Kopfball unten rechts ins Tor. Zudem bereitete er das 3:1 durch den früheren Bremer Davy Klaassen (73.) vor.

Im Tor von Ajax parierte Marc-André ter Stegen drei Bälle, den Schuss des eingewechselten Anthony Descotte (52.) musste er passieren lassen.