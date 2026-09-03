Edin Dzeko tritt aus Bosniens Nationalmannschaft zurück

SID 03.09.2026 • 10:40 Uhr Edin Dzeko tritt aus der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina zurück. Der 40-Jährige ist Rekordspieler seines Landes und läuft im Oktober noch einmal im Nationaltrikot auf.

Schalke-Stürmer Edin Dzeko beendet seine Karriere in der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina. Das gab der 40-Jährige am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken bekannt. Demnach werde er am 2. Oktober in der Nations League gegen Schweden sein „nächstes und finales Match für unsere Nationalmannschaft bestreiten“, schrieb Dzeko.

Der Angreifer und Rekordspieler seines Landes absolviert dann sein 152. Länderspiel, im Nationaltrikot erzielte er bisher 73 Tore.

Dzeko tritt aus Bosniens Nationalmannschaft zurück

„Manchmal habe ich mich gefragt, wann dieser Moment wohl kommen würde… Aber ich hätte nie gedacht, wie emotional ich mich fühlen würde, wenn ich diese Worte schreibe“, schrieb Dzeko: „Nichts in meiner Karriere ist mit dem Stolz vergleichbar, den ich jedes einzelne Mal empfunden habe, wenn ich dieses Trikot getragen habe. Nichts.“

Dzeko bestritt sein erstes Länderspiel im Juni 2007 in der EM-Qualifikation gegen die Türkei (3:2). Mit Bosnien nahm er 2014 in Brasilien und in diesem Jahr in den USA, Mexiko und Kanada an der WM teil.

Er habe das Gefühl, „dass die Zeit gekommen ist, zurückzutreten“, schrieb Dzeko: „Wenn ich es geschafft habe, bis zum Alter von 40 Jahren Teil der Nationalmannschaft zu sein, dann liegt das daran, dass ich wirklich jedes Mal alles gegeben habe, was ich hatte.“