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Erste Saisonpleite: Brandt überzeugt dennoch für Ajax

Brandt überzeugt bei Ajax-Pleite

Ajax Amsterdam kassiert die erste Saisonniederlage. Julian Brandt zählt dennoch zu den besten Akteuren auf dem Platz.
Nach langer Wartezeit ist die Zukunft von Julian Brandt nun geklärt. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei in die Eredivisie zu Ajax Amsterdam. Des Weiteren wird für das 18-jährige 45-Millionen-Talent Franco Mastantuono bei Real Madrid kein Platz mehr sein.
Moritz Pleßmann
Ajax Amsterdam kassiert die erste Saisonniederlage. Julian Brandt zählt dennoch zu den besten Akteuren auf dem Platz.

Ajax Amsterdam hat das Top-Spiel der Eredivisie gegen die PSV Eindhoven mit 1:3 verloren und damit auch seine erste Niederlage der Saison kassiert. Beim niederländischen Spitzenklub standen Julian Brandt und Marc-André ter Stegen erneut in der Startelf, konnten die Pleite aber nicht verhindern.

Der Ex-Augsburger Ricardo Pepi brachte die Gäste aus Eindhoven früh in Führung (5.). Tolu Arokodare besorgte den Ausgleich (23.), doch Lutsharel Geertruida stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Esmir Bajraktarevic machte in der Nachspielzeit alles klar und traf zum 3:1-Endstand. PSV thront weiter an der Spitze der Tabelle, Ajax dagegen rutschte auf Rang sechs ab.

Um ter Stegen gab es in der ersten Hälfte kurzzeitig Sorgen. Der 34-Jährige schien sich bei einem Zusammenprall mit dem Pfosten wehgetan zu haben und ging in den Austausch mit seinem Trainer und den Betreuern. Auch Ersatzkeeper Maarten Paes wurde auf einen möglichen Einsatz vorbereitet – doch ter Stegen konnte weitermachen.

Julian Brandt überzeugt gegen PSV

Die Niederlage konnte dieser allerdings genauso wenig verhindern wie Julian Brandt. Der ehemalige Dortmunder zeigte sich über weite Strecken bemüht, ohne jedoch gefährlich zum Abschluss zu kommen. Der Mittelfeldspieler blieb ohne Torbeteiligung, zählte laut VoetbalPrimeur dennoch zu den besten Akteuren auf dem Feld. „Brandt verleiht Ajax zusätzliche Klasse“, schrieb das Nachrichtenportal.

Auch der dritte Deutsche im Kader des niederländischen Rekordmeisters, Thilo Kehrer, kam wenige Minuten vor Ende des Spiels unverhofft zum Einsatz. Ajax-Verteidiger Aaron Bouwman wurde von Ruben van Bommel, Sohn von Ex-Bayern-Star Mark, abgeräumt und mit der Hüfte im Gesicht getroffen. Bouwman musste mit Anzeichen von Schwindel und einer möglichen Kopfverletzung ausgewechselt werden und wurde von Kehrer ersetzt.

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