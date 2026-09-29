Für den früheren Bundesligatrainer Markus Gisdol ist es die vierte Auslandsstation nacheinander.

Der frühere Bundesligatrainer Markus Gisdol setzt seine Karriere in Bulgarien fort. Der 57-Jährige übernimmt dort den Rekordmeister ZSKA Sofia und erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Gisdol tritt die Nachfolge des Bulgaren Christo Janew an, der zwar erfolgreiche Arbeit geleistet hatte, aber nach der verpassten Europa-League-Qualifikation zurücktrat.

Für Gisdol ist es die vierte Auslandsstation nacheinander. Zuvor hatte er in Russland bei Lokomotive Moskau und in der Türkei bei Samsunspor sowie Kayserispor gearbeitet. In der Bundesliga hatte er die TSG Hoffenheim, den Hamburger SV und den 1. FC Köln trainiert.