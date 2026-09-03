Kehrtwende: Queiroz wieder Ghanas Nationaltrainer

SID 03.09.2026 • 10:07 Uhr Carlos Queiroz war nach der WM eigentlich bei Ghana zurückgetreten - und kehrt nun doch auf die Trainerbank zurück.

Kehrtwende bei Carlos Queiroz: Der Portugiese bleibt doch Nationaltrainer Ghanas. Wie der ghanaische Fußballverband (GFA) mitteilte, wird der 73-Jährige wieder eingestellt, nachdem er im Anschluss an die WM zurückgetreten war.

Der Verband sei überzeugt, „dass Queiroz dank seiner umfangreichen internationalen Erfahrung, seiner fachlichen Kompetenz und seiner Kenntnisse über die ‚Black Stars‘ bestens geeignet ist, die Mannschaft in dieses nächste Kapitel zu führen“.

Queiroz bleibt Nationaltrainer von Ghana

Queiroz hatte sein Amt im April als Nachfolger des früheren Bundesligaprofis Otto Addo angetreten, mit Ghana erreichte er bei der WM das Sechzehntelfinale. Die „Black Stars“ sind bereits Queiroz‘ achte Trainerstation bei einer Nationalmannschaft, zum fünften Mal nahm der Ex-Trainer von Real Madrid an einer Weltmeisterschaft teil.