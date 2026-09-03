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Kehrtwende: Queiroz wieder Ghanas Nationaltrainer

Kehrtwende bei den „Black Stars“

Carlos Queiroz war nach der WM eigentlich bei Ghana zurückgetreten - und kehrt nun doch auf die Trainerbank zurück.
Carlos Queiroz bleibt Nationaltrainer in Ghana
Carlos Queiroz bleibt Nationaltrainer in Ghana
© AFP/SID/ODD ANDERSEN
SID
Carlos Queiroz war nach der WM eigentlich bei Ghana zurückgetreten - und kehrt nun doch auf die Trainerbank zurück.

Kehrtwende bei Carlos Queiroz: Der Portugiese bleibt doch Nationaltrainer Ghanas. Wie der ghanaische Fußballverband (GFA) mitteilte, wird der 73-Jährige wieder eingestellt, nachdem er im Anschluss an die WM zurückgetreten war.

Der Verband sei überzeugt, „dass Queiroz dank seiner umfangreichen internationalen Erfahrung, seiner fachlichen Kompetenz und seiner Kenntnisse über die ‚Black Stars‘ bestens geeignet ist, die Mannschaft in dieses nächste Kapitel zu führen“.

Queiroz bleibt Nationaltrainer von Ghana

Queiroz hatte sein Amt im April als Nachfolger des früheren Bundesligaprofis Otto Addo angetreten, mit Ghana erreichte er bei der WM das Sechzehntelfinale. Die „Black Stars“ sind bereits Queiroz‘ achte Trainerstation bei einer Nationalmannschaft, zum fünften Mal nahm der Ex-Trainer von Real Madrid an einer Weltmeisterschaft teil.

Eine Vertragslaufzeit gab der Verband nicht bekannt. In der Qualifikation für den anstehenden Afrika-Cup 2027 geht es gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire), Gambia und Somalia – der Spielplan steht jedoch noch aus.

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