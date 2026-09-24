Lamine Yamal unterstreicht seinen Anspruch auf den Gewinn des Ballon d'Ors. Der 19-Jährige hält sich für den besten Spieler der Welt.

Lamine Yamal hat seinen Anspruch auf den Ballon d’Or erneut selbstbewusst untermauert. Der 19-Jährige vom FC Barcelona erklärte im Interview mit TVE, weshalb er sich vor der Gala am 26. Oktober in London als würdigen Sieger sieht. Die Abstimmung für die Auszeichnung endet am kommenden Montag.

„Wegen meiner Spielweise und meiner Art. Im europäischen Fußball gibt es derzeit – Messi wird immer da sein, an ihm wird man sich stets erfreuen – nur wenige Spieler, die so spielen wie ich und auf diese Weise begeistern. Das merke ich. Das ist mein Ziel. Deshalb war Neymar mein Vorbild. Beim Ballon d’Or geht es um den besten Spieler, um den, dem man am liebsten zusieht und der einen Tick über anderen steht. Das ist es, was mich auszeichnet“, sagte Yamal.

Lamine Yamal ist der Meinung, den Ballon-d’Or-Sieg verdient zu haben Lamine Yamal ist der Meinung, den Ballon-d’Or-Sieg verdient zu haben © IMAGO/Pressinphoto

Yamals Seitenhiebe gegen Harry Kane

Der Flügelspieler erhält im Rennen um die renommierte Individualauszeichnung Rückendeckung aus Klub und Nationalteam. Raphinha und Rodri zählen ebenso zu seinen Fürsprechern wie Anthony Gordon und Nico Williams.

Zuletzt hatte Yamal immer wieder öffentlich betont, dass er sich selbst für den verdienten Sieger der Auszeichnung hält. Dabei leistete sich der 19-Jährige Seitenhiebe gegen Bayern-Star Harry Kane, indem er immer wieder sagte, dass der beste Spieler der Welt nicht derjenige sei, der die meisten Tore schießt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.