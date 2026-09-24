Der einstige englische Nationalstürmer Andy Carroll schreibt in seiner Biographie über den Übergriff im Jahr 2021.

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Andy Carroll berichtet in seiner Biographie, er sei Opfer eines sexuellen Übergriffes geworden. In seinem Buch „Owning it“ (Dazu stehen) schreibt der 37-Jährige, er sei im Jahr 2021 zuhause von einem prominenten Mann missbraucht worden. Der Täter sei später zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Carroll zufolge ereignete sich der Vorfall, während er schlief. Ein Freund seiner damaligen Partnerin, die zu diesem Zeitpunkt verreist war, habe bei ihm übernachtet, nachdem er vorbeigekommen war, um sich einen Boxkampf anzusehen. Carroll warf den Mann schließlich aus dem Haus und schlug ihn bewusstlos, als dieser versuchte, an den Tatort zurückzukehren.

Carroll bleibt ein Trauma

Carroll hat sich eigenen Angaben zufolge „in allerletzter Minute“ dazu entschlossen, den Vorfall in sein Buch aufzunehmen, nachdem er sich mit seiner Freundin Lou Teasdale darüber beraten hatte. „Was mir widerfahren ist, hat jeden Aspekt meines Lebens beeinflusst“, berichtet der neunmalige Nationalspieler.

Carroll weiter: „Ich musste jeden Tag daran denken, weshalb es mir schwer fiel, mich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren – auch auf den Fußball.“ Und dieses „Trauma“ sei noch „nicht verschwunden“, bekannte er.

Carroll stürmte unter anderem für Newcastle United, den FC Liverpool und West Ham United. Seit Juli 2025 ist er Spieler und Mitinhaber des Amateurklubs Dagenham & Redbridge.