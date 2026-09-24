Bei Çorum FK kommt es zu einem Trainerwechsel. Das bedeutet auch für Youssoufa Moukoko eine Umstellung. Das Ex-BVB-Juwel ist derzeit an die Türken ausgeliehen.

Çorum FK und Trainer Ugur Ucar gehen ab sofort getrennte Wege. Der türkische Erstligist hat die Trennung nach gegenseitiger Vereinbarung bekannt gegeben und reagierte damit auf den durchwachsenen Saisonstart.

In sechs Partien konnte Ucar mit seiner Mannschaft zwei Siege und ein Remis einfahren. Dazu kamen drei Niederlagen. Damit liegt man in der Süper Lig auf dem 7. Tabellenplatz. Ucar übernahm das Traineramt erst am 17. Februar 2026.

Moukoko zählte unter Ucar zu den Ersatzspielern

Für den deutschen Stürmer Youssoufa Moukoko bedeutet die Entscheidung einen Wechsel auf der Trainerbank. Der ehemalige Dortmunder ist derzeit an den türkischen Klub ausgeliehen und gehört zu den prominentesten Profis im Kader von Çorum FK. Unter Ucar zählte der 21-Jährige bisher zu den Jokern. In drei Partien in der Süper Lig kam er auf 61 Minuten Spielzeit, in denen ihm eine Vorlage gelang.

Die Suche nach einem Ucar-Nachfolger läuft bereits. In der Türkei wird Abdullah Avci als Kandidat für den Trainerposten gehandelt. Medienberichten zufolge soll sich die Klubführung zeitnah mit dem erfahrenen Coach austauschen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.