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Legenden-Sohn gelingt Historisches: Koeman Jr. wird zum Helden

Torwart schießt Doppelpack!

In der niederländischen ersten Liga ereignet sich am Sonntag Historisches. Der Sohn einer Legende wird zum Helden - die Freude ist grenzenlos.
Die Eredivisie ist die höchste Spielklasse im niederländischen Fußball und bietet mit spannenden Zahlen, Rekorden und interessanten Fakten einen umfassenden Einblick in eine der traditionsreichsten Top-Ligen Europas.
Julius Schamburg
In der niederländischen ersten Liga ereignet sich am Sonntag Historisches. Der Sohn einer Legende wird zum Helden - die Freude ist grenzenlos.

Ronald Koeman Jr., der Sohn der niederländischen Fußball-Legende Ronald Koeman, hat in der Eredivisie einen historischen Nachmittag erlebt.

Koeman Jr., als Torhüter für Telstar im Einsatz, erzielte beim 2:2 (0:0) gegen SC Cambuur-Leeuwarden einen Doppelpack und rettete seiner Mannschaft damit einen Punkt.

Damit wurde er zum ersten Torwart in der Geschichte der Eredivisie, der in einem Spiel zwei Tore schoss. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass es sich beide Male um Strafstöße handelte.

Später Treffer sorgt für Ekstase – Gelb für Koeman

Beide Elfmeter verwandelte der 31-Jährige ins rechte untere Eck (63., 90.+11). Nach seinem zweiten Treffer bekam Koeman Jr. noch die Gelbe Karte wegen unsportlichen Verhaltens gezeigt (90.+12). Er hatte vor Freude sein Trikot ausgezogen und gegen eine Bande getreten.

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Presse staunt: „Ein wahnsinniges Ende“

„Koeman wird zum Helden! Ein wahnsinniges Ende. Selbst die besten Drehbuchautoren hätten sich das nicht vorstellen können“, schrieb die Zeitung Algemeen Dagblad.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Koeman Jr. die Verantwortung übernahm. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison verwandelte er einen Elfmeter gegen den FC Volendam, der es Telstar überhaupt erst ermöglichte, die Klasse zu halten.

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