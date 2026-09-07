Mbappé: "Gutes Jahr" für den Gewinn des Ballon d'Or

SPORT1 07.09.2026 • 14:18 Uhr Der Superstar von Real Madrid spielte eine starke WM. Nun macht er sich Hoffnungen auf die persönliche Auszeichnung.

WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé macht sich Hoffnungen auf den erstmaligen Gewinn des Ballon d’Or.

„Ich habe diesen Sommer bei dem prestigeträchtigsten Wettbewerb Geschichte geschrieben, aber es liegt noch ein langer Weg vor mir“, sagte der französische Superstar von Real Madrid vor dem Start in die Champions League gegen Italiens Meister Inter Mailand am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER).

2026 könnte ein „gutes Jahr“ für die Auszeichnung zum Weltfußballer sein, so Mbappé. Am 8. September werden die jeweils 30 Kandidatinnen und Kandidaten für die Auszeichnung als Weltfußballer beziehungsweise Weltfußballerin des Jahres bekanntgegeben. Die offizielle Preisverleihung findet am 26. Oktober statt.

Mbappé: „Konzentriere mich nur darauf, mein Bestes zu geben“

Der 27 Jahre alte Angreifer zählt seit Jahren zu den Kandidaten für den Ballon d’Or, im Vorjahr landete er beim Sieg seines französischen Teamkollegen Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) auf dem siebten Platz. Mit Frankreich schied Mbappé in diesem Sommer im WM-Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien (0:2) aus, mit zehn Treffern krönte er sich in den USA, Mexiko und Kanada aber zum Torschützenkönig. In seiner zweiten Saison bei Real blieben die Königlichen erneut ohne Titel.

„Die Journalisten stimmen ab, und sie werden entscheiden“, sagte Mbappé. Der Ballon d’Or wird von der französischen Fußball-Fachzeitschrift France Football verliehen: „Ich konzentriere mich nur darauf, mein Bestes zu geben.“ Lionel Messi ist mit acht Auszeichnungen Rekordgewinner des Ballon d’Or.