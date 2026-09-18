Premier League: Abreibung für Xabi Alonso und Chelsea

Der FC Brentford gewinnt mit 3:0 gegen den FC Chelsea und bleibt in der Premier League ungeschlagen.

Erst das DFB-Ticket, dann der nächste Coup in der Premier League: Vitaly Janelt und Kevin Schade haben einen Tag nach der Berufung ins Team von Jürgen Klopp mit dem FC Brentford in der Premier League einen Überraschungssieg gegen den FC Chelsea gefeiert.

Der kleine Londoner Klub setzte sich gegen den großen Stadtrivalen 3:0 (0:0) durch und verpasste der Mannschaft von Teammanager Xabi Alonso die zweite Niederlage im fünften Spiel.

Xabi Alonso verliert mit Chelsea gegen Brentford Xabi Alonso verliert mit Chelsea gegen Brentford © IMAGO/Sportimage

Schade maßgeblich an Brentford-Sieg beteiligt

Für Brentford, das weiterhin ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis) ist und vorerst hinter den Giganten FC Arsenal und Manchester City auf Platz drei rückt, trafen Jaidon Anthony (61.), Stürmerstar Thiago (83.) und der Ex-Leipziger Fabio Carvalho (90.+5)

Bei den „Bees“ standen DFB-Neuling Janelt und Angreifer Schade in der Startelf. Während der fünfmalige Nationalspieler Schade den letzten Treffer vorbereitete, glänzte Janelt als Kapitän im Mittelfeld. Ebenfalls ganz stark spielte in der Abwehr der Österreicher Jannick Schuster und gab die Vorlage zum 1:0 – der Sohn des früheren deutschen Skisprung-Bundestrainers Werner Schuster war zu Saisonbeginn aus Salzburg nach Brentford gewechselt.

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