Mit 31 Jahren: Weltmeister tritt überraschend zurück

Felix Kunkel 03.09.2026 • 22:32 Uhr Marcos Llorente zieht einen Schlussstrich und wird künftig nicht mehr für Spaniens Nationalmannschaft auflaufen. Noch vor eineinhalb Monaten feierte er mit den Iberern den WM-Titel.

Weltmeister Marcos Llorente von Atlético Madrid wird künftig nicht mehr für die spanische Nationalmannschaft auflaufen. Rund eineinhalb Monate nach dem WM-Triumph verkündete der 31-Jährige seine Entscheidung in den sozialen Medien.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, meine Reise mit der spanischen Nationalmannschaft zu beenden“, schrieb der 27-malige Nationalspieler und verriet, dass er diesen Entschluss bereits vor dem Turnier gefasst habe, „unabhängig davon, ob ich zur WM gefahren wäre oder nicht, oder ob wir gewonnen hätten oder nicht“.

Mit 31 Jahren hat Llorentes Profikarriere noch lange nicht ihr Ende erreicht. „Mir ist bewusst, dass ich noch jung bin und – wenn ich weiterhin alles richtig mache – womöglich noch einige Jahre vor mir hätte, in denen ich dieses Trikot tragen könnte“, erklärte er weiter.

Spanien-Star tritt nach WM-Triumph zurück

„Ich weiß, dass viele von euch das nicht verstehen werden. Von außen betrachtet hätte ich es wahrscheinlich auch nicht verstanden. Doch es ist eine persönliche Entscheidung – eine, die ich reiflich überlegt habe und die vor allem tief aus meinem Herzen kommt.“

Unter dem Beitrag von Llorente meldeten sich zahlreiche Weggefährten zu Wort. „Nein… Ich werde dich sehr vermissen“, schrieb unter anderem Ferran Torres, der im WM-Finale gegen Argentinien das entscheidende Tor erzielt hatte.

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Llorente hatte 2020 unter dem damaligen Nationaltrainer Luis Enrique für die Iberer debütiert. Nachfolger Luis de la Fuente baute jedoch zunächst nicht mehr auf den Rechtsverteidiger. Erst Ende 2025 kehrte der Atlético-Profi in die Nationalmannschaft zurück.