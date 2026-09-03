Nach Rücktritt: Applaus in argentinischen Ligen für Messi

SID 03.09.2026 • 09:28 Uhr Superstar Lionel Messi wird in seiner Heimat nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft eine besondere Ehre zuteil.

Große Ehre für Lionel Messi wenige Tage nach seinem Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft: Wie der nationale Fußballverband (AFA) mitteilte, sollen alle Spiele der heimischen Ligen jeweils in der 10. Spielminute unterbrochen werden, um Messi für eine Minute zu applaudieren.

Der Beschluss gilt demnach für alle offiziellen Spiele des kommenden Spieltages in allen Ligenebenen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. In der Erklärung der AFA hieß es zudem, „dass Stadien, die mit Videoleinwänden ausgestattet sind, vor dem Anpfiff ein Tributvideo zeigen müssen.“ Dabei wird es sich um das Video handeln, das von dem Verband nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Messi auf Social Media verbreitet worden war.

Messi nach 207 Länderspielen zurückgetreten

Messi hatte am Montag in einem emotionalen Statement auf Instagram bekannt gegeben, nach 207 Länderspielen keine weiteren Partien im argentinischen Nationaltrikot zu bestreiten. Dieser Entschluss sei einer, „der weh tat und in der Seele weiterhin schmerzt, aber ich verstehe, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist“, schrieb der 39-Jährige, dessen Vater Jorge am 8. August verstorben war, in seinem Statement.