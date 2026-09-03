Nach Transferschluss: Diese Stars sind vereinslos

SID 03.09.2026 • 06:22 Uhr Alaba, Sancho, Ramos - nach der Schließung des Wechselfensters in den großen Ligen warten einige Topspieler noch auf einen Vertrag.

Die Transferfenster in den großen europäischen Ligen wie der Bundesliga sind geschlossen, und doch suchen noch eine ganze Reihe Stars einen neuen Verein. Ob David Alaba, Jadon Sancho oder Sergio Ramos – mehrere internationale Topspieler sind aktuell ohne Vertrag. Eine Übersicht:

David Alaba (34, letzter Verein: Real Madrid, Marktwert: 3 Millionen Euro) – Der langjährige Bayern-Profi stand zuletzt bei den Königlichen unter Vertrag, erlebte dort fünf von schweren Verletzungen geprägte Jahre. Bei der WM stand er als Österreichs Kapitän im Schaufenster, bestritt alle vier Spiele bis zum Aus gegen Spanien im Sechzehntelfinale (0:3). Manchester United galt als interessiert am viermaligen Champions-League-Sieger.

Karim Benzema (38, letzter Verein: Al-Hilal, Marktwert: 5 Millionen Euro) Vor vier Jahren mit dem Ballon d’Or geehrt, wechselte der französische Stürmer 2023 von Real Madrid nach Saudi-Arabien, wo er zunächst drei Jahre bei Al-Ittihad kickte. Nur sechs Monate nach seinem Wechsel zu Al-Hilal wurde sein Vertrag nach nur 16 Spielen aufgelöst. Ein Karriereende scheint genau so möglich wie ein weiterer Wüsten-Wechsel.

Dani Carvajal (34, letzter Verein: Real Madrid, Marktwert: 4 Millionen Euro) Der einstige Leverkusener lief in 13 Jahren beim Champions-League-Rekordsieger 451-mal im königlichen Trikot auf, gewann sechsmal den Henkelpott und wurde noch 2024 Europameister mit Spanien. Soll sich im Sommer mit seinem Landsmann Joselu (ebenfalls vereinslos) auf dem Gelände des spanischen Fußballverbands fit gehalten haben – noch ohne Erfolg.

Philippe Coutinho (34, letzter Verein: Vasco da Gama, Marktwert: 2,5 Millionen Euro) Inter Mailand, Liverpool, FC Barcelona, FC Bayern – Coutinho hat in seiner Karriere bei zahlreichen Topklubs gespielt. Noch 2022 überwies Aston Villa für ihn 20 Millionen Euro an Barca. Im Februar verließ er Vasco mit der Begründung, er sei „mental erschöpft“. Seinen Rücktritt hat er noch nicht verkündet, zuletzt galt ein Wechsel in die nordamerikanische MLS als Option.

Paul Pogba (33, letzter Verein: AS Monaco, Marktwert: 2,5 Millionen Euro) Im März 2025 endete die 18-monatige Dopingsperre des einstigen Mittelfelddirigenten der französischen Nationalmannschaft, seither stand er kaum mehr auf dem Platz. In Monaco war er auch aufgrund von Verletzungen nur Kurzarbeiter, sein Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst. Und jetzt?

Sergio Ramos (40, letzter Verein: CF Monterrey, Marktwert: 800.000 Euro) Weltmeister, zweimaliger Europameister, viermaliger Champions-League-Sieger – Ramos hat alles gewonnen, ist eine Legende des spanischen Fußballs. Doch seit Dezember 2025 hat er keinen Verein mehr. Weitermachen will der 180-malige Nationalspieler trotzdem. Aber wo?

Jadon Sancho (26, letzter Verein: Manchester United, Marktwert: 18 Millionen Euro) Der frühere Dortmunder ist der teuerste Spieler, der aktuell noch auf dem Markt ist. Bei seiner Leihe zurück zum BVB in der Rückrunde 2023/24 konnte er noch überzeugen, bei Chelsea oder Aston Villa wurde er ebenso wenig glücklich wie bei United. Ein Wechsel nach Italien (Florenz, AS Rom) zerschlug sich, der BVB setzt auf (noch) jüngere Kräfte.