Pleite bei Kehrer-Debüt: Ajax unterliegt PSV

SID 05.09.2026 • 22:44 Uhr Der niederländische Meister fügt dem Rekordmeister um Julian Brandt, Marc-André ter Stegen und Thilo Kehrer die erste Liga-Niederlage der Saison zu.

Das zuletzt nicht für die Nationalmannschaft nominierte deutsche Trio Marc-André ter Stegen, Julian Brandt und Thilo Kehrer hat mit Ajax Amsterdam einen ersten Rückschlag im Meisterschaftskampf der Eredivisie hinnehmen müssen. Gegen den Titelverteidiger und Tabellenführer PSV Eindhoven (13 Punkte) unterlag der niederländische Rekordmeister in der heimischen Johan-Cruyff-Arena mit 1:3 (1:2). Nach fünf Spieltagen hat Ajax damit bereits sechs Punkte Rückstand auf die Mannschaft des einstigen Dortmund- und Leverkusen-Trainers Peter Bosz, allerdings bei einem absolvierten Spiel weniger.

Bei Kehrers Debüt, der in der 84. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt wurde, blicken drei der vier Torschützen auf eine Bundesliga-Vergangenheit zurück: Der ehemalige Augsburger Ricardo Pepi (5.) besorgte aus kurzer Distanz per Kopf die PSV-Führung. Tolu Arokodare (23.), zehn Bundesliga-Einsätze für den 1. FC Köln, egalisierte zum 1:1, ehe RB-Leipzig-Leihgabe Lutsharel Geertruida (45.+1) ter Stegen keine Chance ließ. Ajax warf im Anschluss alles nach vorne, blieb aber zu ineffektiv, stattdessen stellte Esmir Bajraktarevic (90.+2) auf den 1:3-Endstand.