Das zuletzt nicht für die Nationalmannschaft nominierte deutsche Trio Marc-André ter Stegen, Julian Brandt und Thilo Kehrer hat mit Ajax Amsterdam einen ersten Rückschlag im Meisterschaftskampf der Eredivisie hinnehmen müssen. Gegen den Titelverteidiger und Tabellenführer PSV Eindhoven (13 Punkte) unterlag der niederländische Rekordmeister in der heimischen Johan-Cruyff-Arena mit 1:3 (1:2). Nach fünf Spieltagen hat Ajax damit bereits sechs Punkte Rückstand auf die Mannschaft des einstigen Dortmund- und Leverkusen-Trainers Peter Bosz, allerdings bei einem absolvierten Spiel weniger.
Pleite bei Kehrer-Debüt: Ajax unterliegt PSV
Bei Kehrers Debüt, der in der 84. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt wurde, blicken drei der vier Torschützen auf eine Bundesliga-Vergangenheit zurück: Der ehemalige Augsburger Ricardo Pepi (5.) besorgte aus kurzer Distanz per Kopf die PSV-Führung. Tolu Arokodare (23.), zehn Bundesliga-Einsätze für den 1. FC Köln, egalisierte zum 1:1, ehe RB-Leipzig-Leihgabe Lutsharel Geertruida (45.+1) ter Stegen keine Chance ließ. Ajax warf im Anschluss alles nach vorne, blieb aber zu ineffektiv, stattdessen stellte Esmir Bajraktarevic (90.+2) auf den 1:3-Endstand.
Brandt und ter Stegen hatten jüngst bei Ajax einen durchaus gelungenen Start in die neue Saison gefeiert. Brandt, der in der Grachten-Stadt einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet hatte, kommt auf drei Tore in acht Partien, ter Stegen (vom FC Barcelona ausgeliehen) ließ vor der Niederlage gegen PSV in drei Ligaspielen nur zwei Gegentore zu.