Porto-Profi verliert nach beängstigendem Crash das Bewusstsein

SPORT1 05.09.2026 • 12:48 Uhr In der portugiesischen Liga kommt es zu bangen Minuten auf dem Platz: Ein Spieler des FC Porto wird brutal getroffen und verliert das Bewusstsein.

Schreckmoment um Victor Froholdt vom FC Porto: Der dänische Mittelfeldspieler verlor beim 2:1-Heimsieg gegen Moreirense nach einem heftigen Zusammenprall kurzzeitig das Bewusstsein und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden.

Die Szene ereignete sich in der Schlussphase der Partie im Estádio do Dragao. Froholdt wurde bei einem Luftduell von Moreirense-Spieler Guilherme Liberato mit dem Ellenbogen und der Schulter am Kopf getroffen und ging daraufhin sofort zu Boden. Schnell eilten Ärzte und Rettungskräfte auf das Spielfeld.

Der Porto-Profi erhielt noch auf dem Rasen medizinische Behandlung, ehe er auf einer Trage abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Porto-Profi im Krankenhaus – Gegner sieht Rot

Wie sein Verein nach der Partie bekannt gab, zog sich Froholdt eine Gehirnerschütterung zu, bleibende Schäden seien aber nicht zu befürchten. Nach einer Nacht im Krankenhaus solle der 20-Jährige wieder entlassen werden.

Nach Angaben des Vereins kam der Däne noch auf dem Spielfeld wieder zu sich und konnte ansprechbar ins Krankenhaus gebracht werden.

Trainer Francesco Farioli sprach von einem „sehr heftigen Kontakt“, der Spieler, Verantwortliche und Zuschauer gleichermaßen erschreckt habe.

Für den Verursacher der Aktion hatte das Duell ebenfalls Folgen. Nach Einschalten des Videoassistenten zeigte der Schiedsrichter dem Moreirense-Profi Guilherme Liberato die Rote Karte. Berichten zufolge verließ der Spieler das Feld sichtlich mitgenommen und entschuldigte sich noch auf dem Rasen beim Porto-Profi.

Froholdt wird nun voraussichtlich eine Pause einlegen müssen und das erste Spiel in der neuen Saison der Champions League gegen Manchester City (Di., 21 Uhr) verpassen.